La Soluzione ♚ Pistola a tamburo

: REVOLVER

Curiosità su Pistola a tamburo: Nota anche come revolver o pistola a tamburo, è un tipo di arma corta a ripetizione semplice (tecnicamente, arma corta a ripetizione multicamera monocanna)... Revolver è un film del 2005 diretto da Guy Ritchie. Dopo l'insuccesso di Travolti dal destino (2002), Ritchie torna a scrivere e dirigere un film sulla scia dei suoi primi due lungometraggi, Lock & Stock - Pazzi scatenati (1999) e Snatch - Lo strappo (2000), che l'avevano imposto all'attenzione come uno dei registi emergenti più promettenti. All'interno del film è fatto l'uso di cartoni animati in una maniera che ricorda vagamente Assassini nati - Natural Born Killers e Kill Bill: Volume 1.

