La Soluzione ♚ La patria di Mao Tse-tung La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CINA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La patria di Mao Tse-tung. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La patria di mao tse-tung: Carrera, manuel rodríguez erdoíza, arturo prat cina: zhang xueliang, mao tse-tung colombia: simón bolívar, francisco de paula santander, jorge eliécer... La Repubblica Popolare Cinese (S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (S, ZhongguóP; lett. "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, lo Stato che l'ha preceduta e della quale ha ereditato quasi l'intero territorio, indicata invece come Cina Nazionalista o, dal 1949, Taiwan (o Formosa). Entrambe le entità reclamano il controllo sul territorio complessivo cinese. La Repubblica Popolare Cinese con oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, è il secondo Stato più popoloso del mondo. ...

Altre Definizioni con cina; patria; tung;