Curiosità su L ossido di piombo contro la ruggine: Suggerimenti del progetto di riferimento. il minio è un minerale presente in natura, formato da un ossido misto di piombo(ii) e piombo(iv). il nome deriva dal... Il minio è un minerale presente in natura, formato da un ossido misto di piombo(II) e piombo(IV). Il nome deriva dal Miño (in latino Minius), fiume che scorre nel nord-ovest della Spagna, in prossimità del quale si trovavano le miniere principali di questo minerale.

