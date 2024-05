La Soluzione ♚ Va in onda su Rai 3

: TGR

Curiosità su Va in onda su rai 3: Successivamente diventato rai meteo), in onda alla domenica all'interno del programma, sempre su rai 1. la rubrica va in onda anche il giovedì alle 9:40... Il TGR (Telegiornale Regionale) è un telegiornale regionale che viene trasmesso su Rai 3. Nato il 15 dicembre 1979 come parte integrante del TG3, nell'agosto 1987 fu scorporato e divenne una testata autonoma con il nome di Rai Regione, che il 21 ottobre 1991 divenne TGR. Dall'8 marzo 1999 al giugno 2002 il telegiornale fu nuovamente parte del TG3. La TGR è la testata giornalistica più grande d'Europa, comprendendo circa 850 giornalisti.

