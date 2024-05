La Soluzione ♚ Occorre metterla a partito ma non è la figlia da sposare La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TESTA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Occorre metterla a partito ma non è la figlia da sposare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Occorre metterla a partito ma non e la figlia da sposare: Gesualdo (ma il secondo non è ancora stato combinato ufficialmente). bianca si dispera; lui accetta il volere della madre e si rassegna a sposare una donna... Con testa, in anatomia, si indica la parte superiore del corpo di una persona o un animale, dove sono situati in genere gli occhi, la bocca, le orecchie, il naso e il cervello. Alcune forme di vita molto semplici possono non avere una testa.

Altre Definizioni con testa; occorre; metterla; partito; figlia; sposare;