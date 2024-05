La Soluzione ♚ Il numero di copie stampate La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIRATURA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il numero di copie stampate. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il numero di copie stampate: Diffusione il numero di copie di una pubblicazione consegnate ai lettori. si calcola sottraendo alla tiratura (il numero di copie stampate a eccezione... In editoria, la tiratura è la quantità di copie stampate per una singola edizione, sia essa di un volantino, un biglietto da visita, un francobollo, oppure una pubblicazione di maggiore rilevanza, come un libro, una rivista o un giornale.

