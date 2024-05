La Soluzione ♚ Natante da trasporto liquidi La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NAVE CISTERNA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Natante da trasporto liquidi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Natante da trasporto liquidi: Costo del trasporto e altri come la capacità del mezzo o l'itinerario da percorrere. il trasporto personale non motorizzato è il trasporto di persone... Una petroliera è una nave cisterna adibita al trasporto di greggio (petroliera propriamente detta, o "crude oil tanker") o dei prodotti derivati ("product tanker"). Oltre agli oleodotti, è l'unico altro modo per trasportare grandi quantità di greggio.

