La Soluzione ♚ Fu mutato in cervo dalla dea Artemide

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ATTEONE .

Curiosità su Fu mutato in cervo dalla dea artemide: Con appellativi attribuiti in altre mitologie a più dee: «... loro ti chiamano ecate, dea dai molti nomi, mene, artemide lanciatrice di dardi, persefone... Atteone (in greco antico: ta, Aktaíon) è un personaggio della mitologia greca, figlio di Aristeo (figlio di Apollo) e di Autonoe (discendente di Ares e Afrodite), allevato dal centauro Chirone, che gli insegnò le tecniche di caccia.

