La Soluzione ♚ L isola con Lindo La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RODI . Ecco la soluzione verificata per la definizione L isola con Lindo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L isola con lindo: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lindo (disambigua). lindo (in greco d, lindos) è un sito archeologico ed ex comune della... Rodi (in greco d, Ródos; in greco antico: d, Rhódos) è la più grande delle isole del Dodecaneso e la più orientale delle maggiori isole dell'Egeo; il versante sudorientale è bagnato dal Mar di Levante. È la quarta isola più grande della Grecia. È situata a circa 17,7 km dalle coste della Turchia. La popolazione nel 2011 è di circa 115 490 abitanti, di cui circa 60-70 000 risiedono nella città di Rodi, il centro maggiore. Rodi era il capoluogo della prefettura del Dodecaneso, che includeva anche le vicine isole di Simi, Piscopi, Calchi e Castelrosso. Storicamente era famosa per il Colosso di Rodi, statua del dio Elio, una delle ...

Altre Definizioni con rodi; isola; lindo;