La Soluzione ♚ Incantesimi malie La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SORTILEGI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Incantesimi malie. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Incantesimi malie: Sud-ovest dell'isola akala. malie (, marie shiti), città situata a nord-est dell'isola ula ula. ospita la biblioteca di malie, l'impianto di riciclaggio... Con sortilègio (sor.ti.'l.o) in origine si indicava una qualunque pratica divinatoria consistente nell'estrazione a sorte rituale di oggetti, simboli o frasi che poi l'indovino, detto sortìlego (sor.'ti.le.go), interpretava; oggi questo significato è quasi completamente perduto e per indicare queste pratiche divinatorie si usa la parola "cleromanzia". Il significato odierno di sortilegio è invece quello di magia, incantesimo, stregoneria; in senso figurato si può usare anche per indicare un fatto inspiegabile.

Altre Definizioni con sortilegi; incantesimi; malie;