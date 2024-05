La Soluzione ♚ L imperatore di Belisario

: GIUSTINIANO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L imperatore di belisario: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi belisario (disambigua). flavio belisario (in latino flavius belisarius, e in greco medievale fß... Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano (in latino: Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, pronuncia classica o restituta: ['flaw.us 'p.trus 'sab.ba.ti.us jus.ti.ni'anus; Tauresio, 482 – Costantinopoli, 14 novembre 565), meglio noto come Giustiniano I il Grande, è stato un imperatore romano, dal 1º agosto 527 fino alla sua morte. Governò assieme alla moglie Teodora fino a quando rimase vedovo (548). Giustiniano, ultimo imperatore romano educato nel seno di una famiglia di lingua e cultura latine, è considerato uno dei più grandi sovrani di età tardo-antica e altomedievale. Il suo governo coincise con un periodo d'oro per l'Impero romano ...

Altre Definizioni con giustiniano; imperatore; belisario;