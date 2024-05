La Soluzione ♚ Guizza in cielo

: LAMPO - FOLGORE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", in alcuni paesi nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in modo rapido e sicuro due lembi di tessuto o di altro materiale non rigido.

