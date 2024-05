La Soluzione ♚ Il gruppo con WhatsApp e Instagram La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FACEBOOK . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il gruppo con WhatsApp e Instagram. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il gruppo con whatsapp e instagram: whatsapp (formalmente whatsapp messenger) è un'applicazione statunitense non libera di tipo messaggistica centralizzata, creata nel 2009 da whatsapp, inc... Facebook (originariamente The Facebook) è un social media di Meta e rete sociale statunitense, creato il 4 febbraio 2004, inizialmente come servizio gratuito universitario e successivamente ampliato a scopo commerciale, posseduto e gestito dalla società Meta Platforms, e basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione (inizialmente PHP, poi Hack ). È disponibile in oltre 100 lingue (in italiano dal 14 maggio 2008); nel giugno 2017 ha raggiunto 2,23 miliardi di utenti attivi mensilmente, e si è classificato come primo servizio di rete sociale per numero di utenti attivi. Il nome "Facebook" prende spunto da un ...

