Né grandi né piccoli

: MEDI

Curiosità su Ne grandi ne piccoli: Stai cercando la canzone di claudio baglioni, vedi questo piccolo grande amore. piccolo grande amore è un film italiano del 1993 diretto da carlo vanzina... I Medi (in ebraico Maday; Medoi o Madai nella Septuaginta; in greco, d) furono un antico popolo iranico che nella prima metà del I millennio a.C. occupò la parte centrale e settentrionale dell'altopiano iranico, a sud del Mar Caspio, fino all'ascesa dei Persiani di Ciro. Non ci sono pervenuti testi in lingua meda, per cui tutto ciò che sappiamo di questo popolo si deve a fonti assire, neobabilonesi e greche (in particolare Erodoto). Secondo le Storie di Erodoto, i Medi erano anticamente chiamati "Arii" () da tutti i popoli, ma quando Medea, dalla Colchide, venne ad Atene, cambiarono il loro nome in suo onore.

