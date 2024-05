La Soluzione ♚ Un giudizio scolastico

: OTTIMO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un giudizio scolastico: Mediazione», sono «più una valutazione, un giudizio, che una misurazione». il giudizio «includerà quasi inevitabilmente un elemento di soggettività da parte... L'ottimo paretiano o efficienza paretiana è un concetto introdotto dallo studioso italiano Vilfredo Pareto, applicato in economia, teoria dei giochi, ingegneria e scienze sociali. Si realizza quando l'allocazione delle risorse è tale che non è possibile apportare miglioramenti paretiani al sistema, cioè non si può migliorare la condizione di un soggetto senza peggiorare la condizione di un altro.

Altre Definizioni con ottimo; giudizio; scolastico;