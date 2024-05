La Soluzione ♚ Frazione di Carrara conosciuta per il suo lardo

COLONNATA

Curiosità su Frazione di carrara conosciuta per il suo lardo: È una frazione del comune di carrara, situata sulle pendici delle alpi apuane: è conosciuta in tutto il mondo per il suo lardo e per le cave di marmo... Colonnata è una frazione del comune di Carrara, situata sulle pendici delle Alpi Apuane: è conosciuta in tutto il mondo per il suo lardo e per le cave di marmo bianco. Da diversi anni, a causa dell'elevato impatto paesaggistico e ambientale in un territorio ricco di biodiversità e geodiversità come quello delle Alpi Apuane, la filiera del marmo è oggetto di un'aspra battaglia ambientalista per la chiusura delle cave.

