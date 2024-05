La Soluzione ♚ Filastrocca: Martino campanaro

: FRA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Filastrocca: martino campanaro: Frère jacques (conosciuta in italiano come fra' martino o fra' martino campanaro) è una filastrocca ed una canzone popolare francese, famosa in tutto... Fra (o anche nelle forme meno comuni «fra'» e «frà») – forma troncata per l'appellativo «frate», fatto precedere al nome proprio, usato per denominare i religiosi. Viene utilizzato sia dinanzi a consonante sia a vocale.

Altre Definizioni con fra; filastrocca; martino; campanaro;