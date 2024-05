La Soluzione ♚ La fata nei romanzi della Tavola Rotonda

: MORGANA

Curiosità su La fata nei romanzi della tavola rotonda: Cavaliere della tavola rotonda, che tentò di sottrarre a re artù la corona di britannia e la regina, provocando la fine del suo regno. in la morte di artù... La Fata Morgana (in inglese Morgan le Fay, in francese Fée Morgane, in gallese Morgên y Dylwythen Deg, e in cornico Morgen an Spyryscon) è una figura mitologica legata alle leggende arturiane. Nelle narrazioni è una dei principali antagonisti di re Artù, Ginevra e soprattutto del mago Merlino. L'epiteto femminino "fata" (tradotto dall'originale inglese "le fay", a sua volta adattato dal francese "la fée") ne indica la caratteristica di essere sovrannaturale.

