La Soluzione ♚ Esporta Honda e Toyota

: GIAPPONE

Curiosità su Esporta honda e toyota: Luglio 2007 (archiviato dall'url originale il 3 luglio 2007). ^ la ferrari esporta in cina i successi del made in italy, archiviostorico.corriere.it, 27 settembre... Il Giappone (AFI: [ap'pone]; in giapponese , Nihon o , Nippon , ufficialmente , Nihon-koku o , Nippon-koku) è uno Stato insulare dell'Asia orientale. Situato nell'Oceano Pacifico, è limitato a ovest dal Mar del Giappone, a nord dal mare di Ochotsk, a est dall'Oceano Pacifico settentrionale e a sud dal Mar Cinese Orientale. È un arcipelago perlopiù montuoso di 14 125 isole, le cui cinque più grandi sono Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku e Okinawa, che da sole rappresentano circa il 97% della superficie terrestre del Giappone. Molte isole sono montagne, alcune di origine vulcanica; la vetta più alta è il Fuji, un vulcano in ...

