Si esegue in lungo e in alto La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALTO .

Curiosità su Si esegue in lungo e in alto: Leonardo da vinci, intorno al 1490, esegue alcuni studi sulle chiese a pianta centrale: quasi sempre questi organismi si ebdono dal nucleo centrale, sormontato... salto – movimento con cui ci si stacca temporaneamente dal terreno con traiettoria balistica. Per estensione, può indicare anche un repentino cambio di pendenza o di dislivello.

