La Soluzione ♚ L emirato con il più alto grattacielo del mondo La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DUBAI . Ecco la soluzione verificata per la definizione L emirato con il più alto grattacielo del mondo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L emirato con il piu alto grattacielo del mondo: Detiene il primato per il grattacielo più alto del mondo, burj khalifa, che ha un'altezza di quasi 830 metri. lo stesso argomento in dettaglio: emirato di... Dubai (in arabo , Dubayy, dal probabile significato "strisciare" o "lucertola" o "piccola locusta") è una città degli Emirati Arabi Uniti, capitale dell'omonimo emirato. Situata a sud del Golfo Persico, nella Penisola araba, conta 3 478 300 abitanti. La città detiene il primato per il grattacielo più alto del mondo, Burj Khalifa, che ha un'altezza di quasi 830 metri.

Altre Definizioni con dubai; emirato; alto; grattacielo; mondo;