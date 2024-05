La Soluzione ♚ Due Chaney del cinema La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Due Chaney del cinema. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Due chaney del cinema: Storia del cinema e sebbene sia ricordato maggiormente per le sue interpretazioni nei film dell'orrore dell'epoca del cinema muto statunitense, chaney prese... Lon Chaney, pseudonimo di Leonidas Frank Chaney (Colorado Springs, 1º aprile 1883 – Los Angeles, 26 agosto 1930), è stato un attore, regista, sceneggiatore e truccatore statunitense. Fu uno dei migliori attori caratteristi della storia del cinema e sebbene sia ricordato maggiormente per le sue interpretazioni nei film dell'orrore dell'epoca del cinema muto statunitense, Chaney prese parte a oltre 150 pellicole, delle quali solo una decina possono effettivamente essere considerate appartenenti al genere (questi film, in quegli anni, venivano chiamati "dark melodramas"). Per la sua notevole abilità con il trucco, gli venne dato il soprannome ...

