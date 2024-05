La Soluzione ♚ Le ditte che concorrono all appalto

: IMPRESE

Curiosità su Le ditte che concorrono all appalto: Imprese, gruppi societari, ditte individuali, ecc. ovvero soggetti, con organizzazione o meno (ad esempio un lavoratore autonomo) , che svolgono un'attività... L'impresa è un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio proficuo di beni o servizi. Dalla nozione di impresa sono esclusi gli enti non-profit e le persone fisiche che esercitano attività professionale. Il concetto di “impresa”, nel diritto e nell'economia aziendale, non va confuso con quello di “azienda”, usato spesso come sinonimo, che è il complesso dei beni tangibili e intangibili, disponibili e non disponibili, organizzati e utilizzati per l'esercizio dell'attività di impresa; vi sono , forme giuridiche molteplici per condurre un'impresa. L'impresa è formata dal soggetto proprietario e conduttore, e una ...

