La Soluzione ♚ Diabolico La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INFERNALE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Diabolico. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Diabolico: "sweeney todd - il diabolico barbiere di fleet street" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo romanzo del 1846, vedi sweeney todd - il diabolico barbiere di... La serie infernale (titolo originale The A.B.C. Murders) è un romanzo poliziesco della scrittrice britannica Agatha Christie, pubblicato nel 1936. Vi appaiono i personaggi di Hercule Poirot, Arthur Hastings e dell'Ispettore Capo Japp, alle prese con una serie di delitti compiuti dall'assassino noto solamente con l'acronimo "A.B.C.". La forma del romanzo è inusuale, combinando la narrazione sia in prima che terza persona; tale approccio fu già utilizzato dalla Christie nel romanzo L'uomo vestito di marrone. La narrazione in terza persona è riferita dal narratore della storia in prima persona, il capitano Arthur Hastings. La premessa iniziale ...

Altre Definizioni con infernale; diabolico;