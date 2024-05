La Soluzione ♚ Si devono mettere sulle i

: PUNTINI

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si devono mettere sulle i: Racconta le difficoltà di due ragazzini in un paese sconosciuto che si devono mettere in gioco per una vita migliore di quella dell'italia del '900 racconta... I punti (o puntini, o puntolini) di sospensione o (nel parlato) tre puntini sono un segno di punteggiatura, costituito graficamente da un gruppo di tre punti consecutivi, scritti orizzontalmente. Si tratta di un segno di pausa e quindi nella lettura corrisponde a un intervallo fonetico paragonabile a quello di una virgola. I punti di sospensione sono sempre in numero di tre, sia che si trovino alla fine, all'inizio o all'interno di un periodo.

Altre Definizioni con puntini; devono; mettere;