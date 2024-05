La Soluzione ♚ Comune del Cagliaritano La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAPOTERRA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Comune del Cagliaritano. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Comune del cagliaritano: All'età del rame risalgono i reperti della cultura di monte claro, diffusasi in tutta la sardegna, che prende il nome dall'omonimo colle cagliaritano. ritrovamenti... Capoterra (Cabuderra in sardo) è un comune italiano di 23 146 abitanti della città metropolitana di Cagliari in Sardegna.

Altre Definizioni con capoterra; comune; cagliaritano;