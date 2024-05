La Soluzione ♚ Comprende di tutto un po

: MISCELLANEA

Curiosità su Comprende di tutto un po: Idrico di altri fiumi (tra cui il reno e il lamone). comprende gran parte del delta storico del po, che aveva il suo ramo principale nel po di primaro... Si chiama miscelánea, o micelánea (in italiano miscellanea), un genere letterario appartenente alla didattica utilizzato soprattutto nel Rinascimento e nel Barocco spagnolo, durante i secoli XVI e XVII. Costituisce uno dei principali precedenti del saggio, o genere saggistico, e consiste in una raccolta di materiali eterogenei che mescolano l'opinione, l'istruzione e il divertimento. Ciò fece della miscelánea un genere sommamente popolare. Opere di questo genere furono tradotte e adattate in tutte le lingue e in esse gli scrittori vi trovavano frequentemente ispirazione per le opere maggiori. Nelle misceláneas potevano trovarsi inoltre ...

