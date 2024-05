La Soluzione ♚ Collegamento attraverso l etere

: PONTE RADIO

Curiosità su Collegamento attraverso l etere: Titolo. etere – molecola della classe degli eteri etere dietilico, o "etere" – sostanza chimica che in passato veniva utilizzata nelle anestesie etere dimetilico... In telecomunicazioni il termine ponte radio si utilizza per indicare una connessione wireless a radiofrequenza o microonde tra punti normalmente fissi (radiocollegamento), realizzata a mezzo di una opportuna infrastruttura di telecomunicazioni, al fine di trasmettere a distanze altrimenti non raggiungibili informazioni di fonia, video o dati opportunamente modulati, sotto forma di una radiocomunicazione. Rappresentano spesso le strutture portanti della rete di trasporto wireless a supporto della radiodiffusione e telediffusione.

