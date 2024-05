La Soluzione ♚ Casa automobilistica con il biscione nel logo

: ALFA ROMEO

Curiosità su Casa automobilistica con il biscione nel logo: D'arco). la casa del biscione ha partecipato con successo a differenti categorie di competizioni automobilistiche. nel 1925 ha vinto il primo campionato... Alfa Romeo è un'azienda italiana nota per la produzione di vetture dal carattere sportivo. Fondata il 24 giugno 1910 a Milano come A.L.F.A. (acronimo di "Anonima Lombarda Fabbrica Automobili"), nel 1918 cambiò nome in "Alfa Romeo" in seguito all'acquisizione del controllo della società da parte di Nicola Romeo. L'Alfa Romeo appartenne all'Istituto per la Ricostruzione Industriale dal 1933 al 1986, quando fu venduta al gruppo Fiat, prima di diventare nel 2014 un marchio di Fiat Chrysler Automobiles e dal 2021 del gruppo Stellantis. Durante la sua esistenza, la casa ha realizzato vetture da strada e concept car che hanno segnato la storia del ...

