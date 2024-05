La Soluzione ♚ Un calciatore tuttofare

: JOLLY

Curiosità su Un calciatore tuttofare: Allestire delle squadre di giovani fu giuseppe ciatto. ciatto fu un vero e proprio tuttofare: ogni aspetto organizzativo veniva affrontato e risolto da lui... Il jolly o matta è una carta da gioco. Nei mazzi di carte internazionali ci sono due jolly per ogni mazzo (in genere uno rosso e uno nero, in base al segno a cui si riferisce) Quindi se il jolly è di colore rosso sarà attribuito il valore di cuori o quadri altirmenti se è nero sarà attribuito i fiori o le picche. Tradizionalmente, la carta del jolly rappresenta un giullare. In molti giochi di carte (per esempio nella scala quaranta, ma anche nel dernier e nel burraco, ma non nel poker), il jolly può essere giocato in sostituzione di una qualsiasi carta specifica richiesta dalle regole in un certo contesto di gioco. In altri giochi può ...

