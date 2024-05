La Soluzione ♚ Boccone di pasta di patate condito

: GNOCCO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Boccone di pasta di patate condito: (panetti o panielli), viene steso in forma di disco, variamente condito e cotto a contatto del piano rovente di un forno. è la più conosciuta e consumata... Gli gnocchi sono una preparazione di cucina estremamente diffusa in molti paesi del mondo e presentano differenze notevoli da un tipo all'altro sia per forma che per ingredienti. Per semplificare si possono definire come piccoli pezzi di impasto, solitamente di forma tondeggiante, che vengono bolliti in acqua o brodo e quindi conditi con salse varie.

Altre Definizioni con gnocco; boccone; pasta; patate; condito;