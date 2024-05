La Soluzione ♚ La base della fontana

: VASCA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La base della fontana: la fontana dei quattro fiumi, o anche solo fontana dei fiumi, è una fontana artistica di roma posta al centro di piazza navona, davanti alla chiesa di... Una vasca è un recipiente di grosse dimensioni solitamente impiegato per la raccolta dell'acqua. Il nome vasca ha un'etimologia incerta: dovrebbe derivare dal latino vàscula, diminutivo di vàs (vaso), ma c'è chi ritiene che derivi dal basco vàsca (recipiente) o dall'antico tedesco waschan/waschen (lavare). Spesso con questo termine si indicano anche dei bacini artificiali presenti nei parchi e nei giardini pubblici. Le vasche, soprattutto in passato, venivano impiegate nelle comunità rurali per la raccolta dell'acqua piovana. Può essere costruita in argilla, marmo o metallo.

Altre Definizioni con vasca; base; fontana;