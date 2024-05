La Soluzione ♚ I barconi dei marines

: MOTOZATTERE

Curiosità su I barconi dei marines: Nonostante il pesante fuoco di preparazione operato dalla nave; alcuni barconi riuscirono a sbarcare soldati per la forza di circa una compagnia che riuscirono... La motozattera era un'imbarcazione utilizzata nella seconda guerra mondiale dalla Regia Marina per il trasporto di uomini e mezzi. Erano contraddistinte dalla sigla MZ ed erano note, altresì, come "Bette MZ". Erano realizzate sulla base delle tedesche Marinefährprahm (MFP-A), delle quali riprendevano l'impostazione, sostituendo l'armamento ed i motori con i corrispettivi italiani. Avevano una stazza di 240t ed il fondo piatto essendo state concepite, come le motolance Classe ML, per partecipare all'Operazione C3 (l'invasione di Malta) per sbarcare direttamente sulla spiaggia, attraverso un ampio portellone, 3 carri armati M13/40 e circa ...

