La Soluzione ♚ Bagna Cosenza La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CRATI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Bagna Cosenza. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Bagna cosenza: Tirreno meridionale che bagna le coste di tre province, quella di salerno in campania, di potenza in basilicata e di cosenza in calabria. il limite occidentale... Il Crati (dal greco Kràthis, ) è il fiume principale della Calabria: è il più importante della regione per volume d'acque alla foce (oltre che il terzo del Meridione dopo Volturno e Sele) con una media annua di circa 36 m³/s, per lunghezza del suo corso (91 km) e superficie di bacino idrografico (2.440 km²).

Altre Definizioni con crati; bagna; cosenza;