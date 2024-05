La Soluzione ♚ Attecchiti con un sinonimo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALLIGNATI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Attecchiti con un sinonimo. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Attecchiti con un sinonimo: Romana miller che in altre checklist è considerata sinonimo di m. officinalis e in altre ancora sinonimo della sottospecie melissa officinalis subsp. altissima... Il cane da pastore tedesco, comunemente abbreviato in pastore tedesco, talvolta detto cane lupo e cane poliziotto, secondo la classificazione cinologica FCI risponde allo standard nr. 166/10.08.2010-D (D=Germania); appartiene al 1º gruppo di razze canine (cani da pastore e bovari) con riferimento alla sezione 1, cani da pastore con brevetto da lavoro e impiego come cane da utilità, da difesa e per usi molteplici. Il primo esemplare di cane da pastore tedesco storicamente riconosciuto fu nel 1899 Hektor von Linksrhein, un esemplare canino di oltre quattro anni di età iscritto nel libro dell'allevamento della neo costituita associazione per ...

Altre Definizioni con allignati; attecchiti; sinonimo;