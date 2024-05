La Soluzione ♚ Arbusto spinoso

: ROVO - PRUNO - ROSAIO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Arbusto spinoso: Cercando il fungo, vedi calocybe gambosa. il prugnolo spinoso (prunus spinosa l., 1753) è un arbusto spontaneo appartenente alla famiglia delle rosacee.... Uccelli di rovo (The Thorn Birds) è una miniserie televisiva del 1983 diretta da Daryl Duke. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Colleen McCullough nel 1977, è interpretata da Richard Chamberlain e Rachel Ward. Andata in onda negli Stati Uniti dal 27 al 30 marzo 1983 sulla rete ABC, in Italia è stata trasmessa in 6 puntate dal 6 al 21 novembre dello stesso anno in prima serata su Canale 5, ottenendo ascolti bassissimi con 0 telespettatori.

