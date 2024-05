La Soluzione ♚ Antichi cimiteri sotterranei

: CATACOMBE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Antichi cimiteri sotterranei: Periferia della città e di chiudere tutti i cimiteri parrocchiali esistenti entro i limiti cittadini. i nuovi cimiteri vennero creati al di fuori della zona... Le catacombe sono dei cimiteri antichi. Sono solitamente scavate in rocce facilmente lavorabili e possono avere anche più livelli, con profondità che arrivano fino a 30 metri. La parola deriva dal latino catacumba, ma l'etimologia è incerta: si pensa derivi dalla locuzione greca at µß (katá kymbs) o at µßa (katá kýmbas), direttamente o attraverso la voce latina cumba, espressione traducibile come 'presso' o 'sotto la cavità'. Le più celebri sono quelle cristiane, anche se ne esistono esempi legati ad altre religioni: ne esistono anche di fenicie e pagane; già gli etruschi e gli ebrei usavano seppellire i loro morti in camere ...

Altre Definizioni con catacombe; antichi; cimiteri; sotterranei;