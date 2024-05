La Soluzione ♚ L ampia sopravveste delle donne greche

: PEPLO

Curiosità su L ampia sopravveste delle donne greche: Ricamati stemmi araldici delle famiglie più in vista. le affrappature erano orli tagliati in forma di foglia che decoravano la sopravveste. sul capo, oltre alla... Il peplo (dal latino peplum, a sua volta derivante dal greco antico pp) è un abito unicamente femminile di colore bianco dell'antica Grecia indossato comunemente dalle donne prima del 500 a.C. Esistevano tre tipi di peplo: dorico; ionico; attico. Consisteva essenzialmente in un panno di lana fissato al fianco da una cintura che forma le tipiche pieghe, normalmente aperto su un lato (il destro) e fermato sulla spalla da fibule. Indossare il peplo conferiva austerità e portamento nobile e severo.

