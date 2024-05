La Soluzione ♚ Agenzia di spionaggio degli USA

: CIA

Curiosità su Agenzia di spionaggio degli usa: Verificarne l'affidabilità. la storia dello spionaggio, infatti, annovera casi in cui un'agenzia di spionaggio ha inviato in campo avverso finti disertori... La CIA (AFI: /'ia/; in inglese /si'e/), sigla di Central Intelligence Agency ("Agenzia d'intelligence centrale"), conosciuta informalmente come the Agency, è un'agenzia di intelligence civile del governo federale degli Stati Uniti d'America, facente parte della United States Intelligence Community. Rivolge le sue attività principalmente all'estero e riporta direttamente al Director of National Intelligence che siede nel gabinetto del presidente. Quando venne creata, aveva la funzione di creare una struttura di studio e analisi delle informazioni riguardanti la politica estera, successivamente il ruolo e le funzioni si sono evolute e ...

