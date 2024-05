La Soluzione ♚ Dà il via ai corridori

: STARTER

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Da il via ai corridori: Raggiungere il numero di corridori per partecipare. le squadre nazionali catturavano l'attenzione del pubblico ma avevano un problema: molti corridori che vi... L'arricchitore, comunemente definito starter, è un dispositivo che permette l'avviamento dei motori ad accensione comandata, quando questi motori non sono alla temperatura minima di funzionamento. Il dispositivo può essere di tipo meccanico o elettronico. Ovviamente lo starter non è presente sui motori alimentati a iniettore, perché è lo stesso iniettore che può svolgere la funzione dello starter.

Altre Definizioni con starter; corridori;