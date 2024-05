La Soluzione ♚ Valli fu una popolare attrice

: ALIDA

Curiosità su Valli fu una popolare attrice: 1963 – migliore attrice protagonista per il processo di verona 1967 – migliore attrice protagonista per le streghe 1973 – migliore attrice protagonista per... Alida Valli, pseudonimo di Alida Maria Altenburger von Marckenstein und Frauenberg (Pola, 31 maggio 1921 – Roma, 22 aprile 2006), è stata un'attrice italiana. È stata una delle più note interpreti del cinema italiano, apprezzata e riconosciuta a livello internazionale. Ha recitato in più lingue diverse in ambito cinematografico, teatrale e televisivo ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il Leone d'oro alla carriera, due David di Donatello, il Nastro d'argento e una candidatura al Golden Globe.

