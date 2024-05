La Soluzione ♚ Una gallina che si gusta farcita

: FARAONA

Curiosità su Una gallina che si gusta farcita: Spezie e finocchio selvatico cotto al forno. la galantina: una gallina disossata viene farcita con un impasto di carne macinata, uova, olive e verdure varie... La faraona mitrata, più nota popolarmente come gallina faraona, anche faraona comune, gallina di Numidia o gallina di Faraone (Numida meleagris [Linnaeus, 1758]), è un uccello galliforme della famiglia dei Numididi, diffuso allo stato selvatico soprattutto nell'Africa settentrionale. È l'unica specie del genere Numida. Per la prelibatezza delle sue carni, è stato importato in Europa, Medio Oriente e nelle Americhe, dove è stato introdotto sia come animale da allevamento, sia, in misura minore, come selvaggina.

