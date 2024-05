La Soluzione ♚ Una gabbia per uccelli

: VOLIERA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Una gabbia per uccelli: Canarini sono uccelli molto rustici e frugali: spesso allevati singolarmente in piccole gabbie, l'ideale per loro è un gabbione di 120 cm o una voliera, dove... Una voliera è un'ampia gabbia adatta a contenere degli uccelli.

