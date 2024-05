La Soluzione ♚ Totalmente cretino

: BEOTA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Totalmente cretino: Nuova telefonata di christine. e pierre lo apostrofa: "cretino, cretino, cretino, oh che cretino!". 3 premi césar 1999: miglior attore (jacques villeret)... La Beozia (in greco antico: ta, Boiotía; in latino Boeotia) è una regione storica dell'antica Grecia.

Altre Definizioni con beota; totalmente; cretino;