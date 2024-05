La Soluzione ♚ Un tiratore scelto che spara di sorpresa

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CECCHINO

Curiosità su Un tiratore scelto che spara di sorpresa: Pistola sul corpo del duce, perché ancora vivo. l'introduzione di un terzo "tiratore" nella vicenda contrasta con la meccanica dell'azione emersa dai... Un tiratore scelto (soprannominato anche cecchino o scout) è una persona addestrata ed equipaggiata per colpire con precisione bersagli molto distanti. In ambito militare è fornito di un fucile ad alto potenziale con un mirino telescopico (fucile di precisione), che gli permette di ingaggiare bersagli a distanze dell'ordine di svariate centinaia, se non migliaia di metri. La dotazione prevede spesso anche arma corta, pugnale e altre armi di supporto quali esplosivi o puntatori per il coordinamento di attacchi guidati. I tiratori vengono addestrati in pratiche come il camuffamento, la ricognizione, l'infiltrazione e l'osservazione. I ...

