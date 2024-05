La Soluzione ♚ Le teologali sono tre le cardinali quattro

: VIRTÙ

Curiosità su Le teologali sono tre le cardinali quattro: Parallelo alle virtù alle quali si oppongono, cioè le tre virtù teologali e le quattro virtù cardinali. questi vizi (dal latino vitium, mancanza, difetto... La virtù (dal latino virtus; in greco et aretè) è una disposizione d'animo volta al bene, che consiste nella capacità di una persona di eccellere in qualcosa, di compiere un certo atto in maniera ottimale, o di essere o agire in un modo ritenuto perfetto secondo un punto di vista morale, religioso, o anche sociale in base alla cultura di riferimento. Il significato di virtù ha risentito di quello di bene, un concetto che assume significati diversi a seconda delle modifiche intervenute nel corso delle varie situazioni storiche e sociali. Concezione questa non condivisa dalle dottrine che ne negano il relativismo connesso e che intendono ...

