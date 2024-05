La Soluzione ♚ Il tempio sull Acropoli

: PARTENONE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il tempio sull acropoli: Turistiche sull'acropoli di atene alessandro della seta, acropoli d'atene, in enciclopedia italiana, istituto dell'enciclopedia italiana, 1929. (en) acropoli di... Il Partenone (in greco antico: ae, Parthenn /parte'n:n/; in greco aea, Parthennas /pare'nnas/) è un tempio greco periptero octastilo di ordine dorico, che sorge sull'acropoli di Atene, dedicato alla dea Atena protettrice della città. È il più famoso monumento dell'antica Grecia ed è considerato la migliore realizzazione dell'architettura greca; le sue sculture sono considerate capolavori dell'arte greca. Il Partenone è un simbolo duraturo dell'antica Grecia e della democrazia ateniese ed è universalmente considerato uno dei più importanti monumenti storici del mondo.

Altre Definizioni con partenone; tempio; acropoli;