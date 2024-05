La Soluzione ♚ La temerarietà dello sfrontato

: AUDACIA

Curiosità su La temerarieta dello sfrontato: Fridolin con la sua franca descrizione di come il suo amante danese l'abbia amata in una scena di amore di gruppo. mentre sta godendosi uno sfrontato rapporto... L'audacia (dal latino audacia, da audere osare) è la qualità o l'istinto che implica la volontà di fare le cose nonostante i rischi, ed è l'opposto della timidezza. Può essere una caratteristica che solo alcuni individui sono in grado di mostrare. Ad esempio, nel contesto della socialità, una persona audace può essere disposta a rischiare la vergogna o il rifiuto in situazioni sociali, o a piegare le regole dell'etichetta o della gentilezza. Una persona eccessivamente audace potrebbe chiedere denaro in modo aggressivo o spingere con insistenza qualcuno a soddisfare una richiesta. La parola "audace" può essere usata anche come sinonimo di ...

