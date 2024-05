La Soluzione ♚ Un suffisso da diminutivo

: INO

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un suffisso da diminutivo: Sull'argomento linguistica è ritenuta da controllare. motivo: più rigorosamente, si intende per "diminutivo" ciascun suffisso che assolve la funzione di alterare... Ino (in greco antico: , In) è una figura della mitologia greca. Fu una donna mortale trasformata in dea.

Altre Definizioni con ino; suffisso; diminutivo;