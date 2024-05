La Soluzione ♚ Strumento natalizio

: PIVA - CORNAMUSA

La soluzione per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Strumento natalizio: Dettaglio: francobollo natalizio. un certo numero di nazioni hanno emesso francobolli commemorativi durante il periodo natalizio. i clienti delle poste... Piva è il termine usato in molte regioni italiane per designare la cornamusa , oppure la zampogna, o in senso stretto, il piffero e il gruppo di pifferi e bordoni che la compone. Il termine si ritrova nel detto "Con le pive nel sacco".

